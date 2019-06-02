Выбежавшая голой на футбольное поле девушка прожила самые сумасшедшие 24 часа в жизни

Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) в Мадриде, рассказала, почему ее инстаграм недоступен.

«Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают… Просто беги, Кинси.

Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни.

Делайте вещи, которые вас пугают, выходите из зоны комфорта. Я живу ради моментов, заставляющих мое сердце биться», – написала Волански в твиттере.

В настоящее время страница модели в инстаграме недоступна, сообщает sports.ru.