Выбежавшая голой на футбольное поле девушка прожила самые сумасшедшие 24 часа в жизни

Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) в Мадриде, рассказала, почему ее инстаграм недоступен.

«Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают… Просто беги, Кинси.

Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни.

Делайте вещи, которые вас пугают, выходите из зоны комфорта. Я живу ради моментов, заставляющих мое сердце биться», – написала Волански в твиттере.

В настоящее время страница модели в инстаграме недоступна, сообщает sports.ru.

| 2019-06-03T01:37:08+00:00 3 июня 2019, 07:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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