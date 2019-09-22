ВВС Турции нейтрализовали боевиков PKK на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в районе Гара на севере Ирака, нейтрализовано два боевика.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Операция проведена в координации с турецкой разведкой.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.