ВВС Турции нейтрализовали боевиков PKK на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в районе Гара на севере Ирака, нейтрализовано два боевика.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Операция проведена в координации с турецкой разведкой.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

| 2019-09-22T12:32:08+00:00 22 сентября 2019, 12:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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