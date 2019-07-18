ВВС Турции нейтрализовали 7 террористов PKK на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK в районе Метина на севере Ирака, нейтрализовано семь террористов.

Как передаёт агентство «Анадолу», об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Удары по огневым точкам и укрытиям боевиков РКК нанесены в координации со штабом проведения операции Pençe.

В 22:00 по местному времени 12 июля на севере Ирака началась новая антитеррористическая операция Pençe-2. Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники. Операция Pençe-1 началась 27 мая на севере Ирака под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В операции были задействованы авиация и ударные БПЛА. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК. В рамках Pençe-1 в Ираке был уничтожен 61 террорист.