ВВС Турции нанесла удары по курдам в Ираке

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РКК в районе Метина на севере Ирака.
Как сообщает «Анадолу», в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что действия авиации координировались со штабом антитеррористической операции Pençe.
Уничтожены склады в боеприпасами, убежища и огневые позиции боевиков РКК.
Турецкая армия с конца мая проводит антитеррористические операции в Ираке. В рамках операций Pençe-1 и Pençe-2 наносятся воздушные и наземные удары по объектам террористов РКК на севере Ирака.
Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.
Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, и в ходе нее уничтожен 61 террорист.