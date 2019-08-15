ВВС США сообщили о взрыве на орбите отслужившей ступени европейской ракеты Ariane-4

Отслужившая третья ступень европейской ракеты-носителя Ariane-4 взорвалась в прошлом месяце на орбите. Об этом в четверг сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

По ее данным, «взрыв ступени произошел 22 июля примерно» в 12:17 мск, что привело «к появлению на орбите семи обломков». Эксперты полагают, что ступень взорвалась «не в результате столкновения с другим объектом».

Ariane-4 — одноразовая ракета-носитель среднего класса производства французской компании Arianespace, использовавшаяся с 1988 по 2003 год.

Объединенный центр космических операций ВВС США приступил к мониторингу объектов в космическом пространстве с момента запуска самого первого советского спутника в октябре 1957 года. С тех пор в каталог искусственных космических объектов были занесены 39 тыс. наименований. Сейчас центр ведет постоянное наблюдение за более чем 22 тыс. объектов на околоземной орбите. Около 5% из них составляют действующие аппараты, 8% — отработавшие ступени ракет, а оставшиеся 87% — обломки различных аппаратов и вышедшие из строя спутники.