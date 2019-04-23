ВВС США провели разведку у границ России

Американские военные самолеты провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных PlaneRadar, сообщает РИА Новости.

Беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и приступил к разведывательному полету вдоль линии разграничения в Донбассе. Аппарат почти шесть часов курсировал на юго-востоке страны и несколько раз облетел указанный район.

После этого Global Hawk со стороны Николаевской области Украины переместился в пространство над акваторией Черного моря и начал сбор разведданных неподалеку от границ Крыма.

Кроме того, с итальянского полигона поднялся в небо патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168997 и позывным PS231. Воздушное судно облетело черноморское побережье Крыма. Аппарат находился на высоте около шести километров. Спустя два часа Boeing полетел в район Новороссийска.