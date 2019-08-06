ВВС США провели разведку у границ России

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США провел разведывательный полет у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar, сообщает РИА Новости.

Примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы вдоль границ российского региона пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.