ВВС США провели разведку у границ России

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США провел разведывательный полет у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar, сообщает РИА Новости.

Примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы вдоль границ российского региона пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

| 2019-08-06T13:58:51+00:00 6 августа 2019, 15:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss