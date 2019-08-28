ВВС Сирии нанесли удары вблизи турецкого наблюдательного поста в районе Алеппо

Сирийская авиация нанесла удар вблизи турецкого наблюдательного поста №10, расположенного к юго-западу от города Алеппо, в районе Рашидин, недалеко от границы провинции Идлиб, утверждает в среду телеканал Haberturk.

По его информации, взрывы прогремели приблизительно в 500 м от наблюдательного поста. Жертв и пострадавших нет, отмечает телеканал.

Представитель ВС Турции подтвердил агентству Bloomberg, что ни один из турецких наблюдательных постов не был атакован в ходе наступления сирийских войск.