ВВС Сирии нанесли удары вблизи турецкого наблюдательного поста в районе Алеппо

Сирийская авиация нанесла удар вблизи турецкого наблюдательного поста №10, расположенного к юго-западу от города Алеппо, в районе Рашидин, недалеко от границы провинции Идлиб, утверждает в среду телеканал Haberturk.

По его информации, взрывы прогремели приблизительно в 500 м от наблюдательного поста. Жертв и пострадавших нет, отмечает телеканал.

Представитель ВС Турции подтвердил агентству Bloomberg, что ни один из турецких наблюдательных постов не был атакован в ходе наступления сирийских войск.

| 2019-08-28T14:18:42+00:00 28 августа 2019, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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