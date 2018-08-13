ВВС НАТО дважды за неделю сопровождали самолеты России над Прибалтикой

Истребители ВВС НАТО за неделю дважды поднимались в воздух над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов. Об этом сообщается на сайте минобороны Литвы.

Отмечается, что в воздух поднимались самолеты НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии.

«С 6 по 12 августа истребители ВВС НАТО … дважды поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов», — сообщили в военном ведомстве Литвы, передает gazeta.ru.

Отмечается, что 7 августа был сопровожден Ан-26, а 8 августа — Ан-30.

В июне сообщалось, что ВВС НАТО восемь раз перехватили российские самолеты над Прибалтикой.

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| 2018-08-13T18:28:10+00:00 13 августа 2018, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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