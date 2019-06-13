ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация атаковала «подземную инфраструктуру» палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.
Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало.
«В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа», — сказано в релизе.
Военные говорят, что минувшей ночью они перехватили ракету, задействовав систему ПРО «Железный купол». Обмену ударами предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.
| 2019-06-13T09:17:11+00:00 13 июня 2019, 09:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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