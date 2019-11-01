ВВС Франции нанесли удар по туннелям боевиков на северо-востоке Ирака

Истребители Rafale французских ВВС нанесли удар по туннелям, используемым террористической группировки «Исламское государство» на северо-востоке Ирака. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства вооруженных сил Франции.

Как отмечается в коммюнике, целью «совместной и скоординированной с другими участниками международной коалиции» операции было уничтожение нескольких туннелей террористов. Также удар позволил ослабить материально-технический и военный потенциал группировки в этом районе.

В ведомстве также подчеркнули, что до операции, а также в момент ее проведения в районе «отсутствовало гражданское население».(ТАСС)