ВВС Британии перехватили над Черным морем российские бомбардировщики

Над Черным морем 13 августа британские истребители, которые были дислоцированы в Румынии, перехватили шесть бомбардировщиков России. Об этом в среду, 15 августа, сообщил Agerpres.

Отмечено, что истребители Typhoon поднялись с румынской базы Михаил Когалничану из-за сообщения о присутствии над Черным морем неподалеку границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, которые направлялись в аннексированный Крым.

В частности, один из пилотов рассказал, что перед взлетом их предупредили о значительной воздушной активности россиян, которая наблюдалась в течение ночи.

«Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО», — пояснили в британских военно-воздушных силах.

Как известно, Королевские воздушные силы Британии с 2014 года осуществляют миссию в Румынии, которая является частью мероприятий по поддержке безопасности НАТО.

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