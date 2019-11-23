ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении

Командование ВВС Боливии отвергло обвинения экс-президента Эво Моралеса, который заявил в четверг, что за крушением его вертолета стоит главком ВВС.
«(Чтобы опровергнуть заявление Моралеса — ред.) Совместная группа по расследованию воздушных инцидентов приступила к работе в сотрудничестве с персоналом, обеспечивающим безопасность судов, они определят причины этого инцидента», — говорится в коммюнике ВВС Боливии, опубликованном в Twitter.
Согласно изначальной версии ВВС Боливии, причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего президента Моралеса, 4 ноября стала поломка хвостового винта.(РИА Новости)
| 2019-11-23T10:07:30+00:00 23 ноября 2019, 11:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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