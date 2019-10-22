ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Митига в столице Ливии Триполи, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

«Авиация ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – ред.) нанесла авиаудары по долговременным огневым точкам (ДОТ), складам оружия и инфраструктуре военной части в аэропорту Митига, которые формирования и вооруженные террористические группировки использовали для хранения техники и ракет турецких беспилотников», — сообщил аль-Мисмари.

В свою очередь, военный источник в Триполи заявил РИА Новости, что авиация ЛНА нанесла удары по позициям сил правительства национального согласия (ПНС) в ряде районов на востоке и юге ливийской столицы.