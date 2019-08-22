Ввод в эксплуатацию жилых новостроек по упрощенным правилам продолжается

Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие профильные структуры продолжают работу по исполнению указа Президента Азербайджана “об упрощении ввода в эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий”.

Как сообщили в четверг Trend из министерства, в результате принятых мер за последние шесть месяцев выданы положительные заключения по 133 новым зданиям (с 359 подъездами и 21 911 квартирами общей площадью 2 190 082 квадратных метров), в том числе 129 в Баку, три – в Абшеронском районе, одно – в Гяндже. Соответствующие заключения о готовности этих зданий к эксплуатации были представлены по назначению, в Государственный комитет градостроительства и архитектуры, ИВ Абшеронского района и Гянджи.

В административном здании ИВ Абшеронского района 30 июля этого года состоялась встреча с участием соответствующих структур и представителями владельцев 23-х зданий, которым не было выдано положительное заключение, в связи с обнаруженными недостатками. В ходе встречи было проанализировано состояние каждого здания, определены задачи по устранению недочетов и возможность оказания поддержки в этом направлении соответствующими государственными структурами.

| 2019-08-22T16:19:08+00:00 22 августа 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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