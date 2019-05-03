Вулкан в Японии выбросил столб пепла на высоту 600 метров

Клубы дыма и пепла поднялись на высоту 600 метров в пятницу над одним из кратеров вулкана Асо на японском острове Кюсю, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

По его данным, приближение к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр опасно для жизни, хотя извержение считается небольшим.

Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало.

На сайте телекомпании NHK ведется прямая трансляция с места близ вулкана, откуда видны клубы дыма и автостоянка на его фоне поблизости. Автомобили покидают стоянку, однако вокруг видно еще немало людей, идущих от вулкана к своим машинам.

В последний раз один из крупнейших в мире вулканов Асо извергался в середине апреля. В 130 километрах от вулкана расположена АЭС «Иката».

РИА Новости

| 2019-05-03T13:53:52+00:00 3 мая 2019, 14:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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