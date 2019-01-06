Вулкан Этна «пополз»

Почти на 50 сантиметров сместился крупнейший в Европе действующий вулкан Этна. Произошло это после последнего извержения и серии подземных толчков. К такому заключению пришли итальянские геофизики и вулканологи, проанализировав данные спутников. Смещение коснулось восточного склона Этны.

26 декабря на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда ранения получили около трех десятков человек, в небольших городках в районе Этны также были зафиксированы разрушения, передает vesti.ru.

В последний раз подземные толчки были зафиксированы в районе Сиракуз минувшей ночью. Магнитуда наиболее сильного из них составила 3,2.

Этна как правила активизируется раз в год, и ее активность не представляет серьезной угрозы для населения, однако на этот раз специалисты предупреждают о «накоплении большой энергии», поэтому итальянское правительство ввело на острове чрезвычайное положение на 12 месяцев.

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