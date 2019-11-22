Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

«Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся («шпионский скандал» с участием, предположительно, представителя военного атташата РФ в Сербии — прим. ТАСС) укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости», — заявил он. (ТАСС)

| 2019-11-21T23:31:01+00:00 22 ноября 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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