Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

«Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся («шпионский скандал» с участием, предположительно, представителя военного атташата РФ в Сербии — прим. ТАСС) укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости», — заявил он. (ТАСС)