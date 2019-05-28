Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

«Подразделения ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово – ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, нет официальных данных о числе задержанных. Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности», — передает телеканал.