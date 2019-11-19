Вцепившись в кресла

Есть на постсоветском пространстве такая большая проблема — несменяемость власти. То есть, в ряде бывших союзных республик за все время после распада СССР было критически мало новых лидеров у руля власти. Почему критически? Потому что именно регулярная сменяемость руководителей исполнительной власти в результате свободных и прозрачных выборов является одним из главных залогов того, что страна идет по пути демократического развития. А если этого не происходит, то такая республика рано или поздно попадает в состояние застоя, поскольку власть ее превращается либо в авторитарный, либо в мафиозный режим. Или в некий их гибрид – также не лучшего содержания. Вот, собственно, что это такое в двух словах.

Наиболее ярким примером в этом смысле может служить Республика Беларусь, единоличный глава которой Александр Лукашенко на днях объявил, что вновь намерен баллотироваться в президенты в следующем году — притом, что он безвылазно сидит в этом кресле уже 25 лет, и перещеголял уже абсолютно всех на европейском пространстве.

«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — сказал Лукашенко, пояснив, что «посиневшими пальцами за кресло держаться не будет». Хотя вся логика его действий в течение последних десятилетий как раз очень хорошо соответствует этой фразе.

Например, он заявил, что выступает против внесения изменений в Конституцию перед президентскими выборами: «Спешка здесь неприемлема, это серьезный вопрос». Хотя дело тут явно в том, что в 2004 году в ходе конституционного референдума он получил возможность выдвигаться в президенты неограниченное число раз — ведь ранее Конституция Беларуси разрешала баллотироваться только два срока подряд.

Президентские выборы в Беларуси состоятся, предположительно, 30 августа 2020 года. В Евросоюзе Беларусь называют последней диктатурой Европы, так как в этой стране вокруг президента сконцентрирована вся власть.

17 ноября по воле Лукашенко в Беларуси состоялись досрочные парламентские выборы. Около 7 млн. белорусских граждан, обладающих правом голоса, как бы выбрали 110 депутатов Национального собрания. Притом, что в стране отсутствуют классические партийные блоки, и за последние 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. Впрочем, независимые наблюдатели отмечают, что с помощью таких «выборов» Лукашенко стремится еще больше укрепить свои позиции в преддверии голосований следующего года.

Причем, политические амбиции белорусского лидера двигают его на то, чтобы принять участие еще и в президентских выборах в 2025 году. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам на избирательном участке в Минске 17 ноября. Хотя, амбиции ли это? Скорее, уже дело привычки. Точнее, нежелание отказываться от привычного роскошного образа жизни при полной безнаказанности и обладании абсолютной властью в стране.

Например, как заявил иностранным журналистам координатор оппозиционной гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, Лукашенко боится даже псевдооппозиционеров, которых в прошлый парламент пропустили, а в нынешний уже нет. «У него плохи дела в экономике, ненависть людей к нему просто зашкаливает. 90% населения отвергают этого правителя, потому что жизнь только ухудшается», – подчеркнул Санников.

По его словам, Лукашенко только продолжает закручивать гайки, выдавливая из людей последние сбережения. При этом показывает, как сам шикует: свой гарем, своих наложниц, освобожденных от судебной системы телохранителей, поездки «помыться» в ОАЭ.

Если все реально обстоит так, как описывает представитель оппозиции, то Александр Григорьевич сильно рискует – судя по всему, чаша терпения народа может переполниться в самый неожиданный момент. В конце-то концов белорусы живут не за «железным занавесом» — границы открыты, интернет доступен, и они прекрасно видят, в каких условиях проживают даже близкие им исторически соседние народы – те же поляки, литовцы, украинцы. Они видят и знают, что так же, как Украина, Беларусь, будучи участницей программы ЕС «Восточное партнерство», уже могла бы обеспечить для своих граждан безвиз со странами Евросоюза. То есть, все упущенные возможности у них перед глазами. И это тем обиднее, что страна-то их расположена не где-нибудь на отшибе, а в географическом центре Европы. Рано или поздно за все это кому-то придется отвечать. И скорее всего, это будет сам Лукашенко и члены его окружения.