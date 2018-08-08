Вторую нитку «Турецкого потока» построят к концу 2019 года

Вторую нитку газопровода «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2019 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду.

«Работы по строительству морской части первой ветки «Турецкого потока» закончены, их «Газпром» проводил самостоятельно. Они построили 930-километровый участок. Сейчас проводятся работы на суше. «Газпром» продолжает работы по прокладке второй ветки на морском участке. Примерно 50% уже закончено. «Газпром» заявил нам дату (ввода в эксплуатацию – ред.) 31 декабря 2019 года», — заявил Дёнмез в эфире телеканала A Haber.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). «Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

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