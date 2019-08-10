Второй за неделю взрыв произошел в Копенгагене произошел

В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел ранним утром в субботу, 10 августа, рядом с полицейским участком в районе Нёрребро, известном многонациональным населением, сообщает Русская Служба DW. В результате повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали.

«Без сомнения, это было умышленное деяние», — заявил журналистам инспектор полиции Йорген Берген Сков. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Полиция ведет его розыск.

 

| 2019-08-10T17:06:00+00:00 10 августа 2019, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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