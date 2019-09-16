Второй сдерживающий удар и цены на нефть

Утром 14 сентября йеменские хуситы посредством 10 беспилотников атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Вторая атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Министерство промышленной безопасности утверждает, что контролирует распространение огня на двух объектах. Хуситы заявили, что удар стал ответом на деструктивные действия Эр-Рияда.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию 10 беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — эти слова пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая приводятся на их сайте.

Он добавил, что эти атаки являются крупнейшими из операций, проводимых силами хуситов «в глубине Саудовской Аравии».

«Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции и заблаговременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями самой Саудовской Аравии», — добавил бригадный генерал.

Он также пообещал новые — более масштабные — атаки по важнейшим объектам саудитов.

После субботней атаки на нефтяные объекты Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое, из-за чего мировые цены на сырье подскочили до максимума. Первоначально речь шла об ударных дронах-камикадзе, однако найденные обломки крылатых ракет доказывают, как минимум, использование различных вооружений.

США утверждают, что всего было выпущено порядка 10 крылатых ракет и около 20 беспилотников, при этом расстояние до ближайших территорий, контролируемых повстанцами, составляет порядка 1000 километров — именно поэтому версия о хуситах сразу показалась несколько странной, дроны так не долетят.

Комментируя произошедшее #, эксперт по Ближнему Востоку Зардушт Ализаде, сказал, что хуситы являются на самом деле легитимной властью Йемена и против них воюет коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

«Эр-Рияд превратил в руины большую часть Йемена, и в ответ на это они сейчас ударили по нефтяным объектам саудовцев, нанеся им ощутимый ущерб. Как сообщают мировые СМИ, Саудовская Аравия потеряла половину своей экспортной мощи. А что они думали, что будут безнаказанно бомбить Йемен?», — отметил эксперт.

Говоря об иранском факторе в данном инциденте, Ализаде подчеркнул, что никаких доказательств нет, США и в целом западные СМИ привыкли голословно обвинять Иран во всех неудачах.

«Сейчас дроны можно купить где угодно – это свободно продаваемый товар. Да, это военные дроны, но даже относительно простые дроны можно легко переделать. С другой стороны, на сегодня ВПК — это один из прибыльных бизнесов, а потому с доступом к тому или иному виду оружия нет никаких проблем.

Кроме легального рынка, есть и обильный «черный рынок» оружия. Сегодня различные террористические организация стремятся приобрести малогабаритное ядерное оружие. Сам факт существования таких разговоров говорит о том, что доступ к оружию не так и сложен. Деньги имеют огромную силу», — считает эксперт.

Он также добавил, что дрон можно не только купить, но и сделать самим.

«Например, сирийские повстанцы запускают дроны в сторону российской военной базы в Хмеймиме. Им тоже Иран продает? Или США продают?», — задается вопросом Ализаде.

Говоря о том, что Генсек ООН Антониу Гуттейреш осудил хуситов, эксперт добавил: «Он не будет осуждать Саудовскую Аравию, которая атакует мирных граждан, а вот хуситов осуждает. Гуттейреш осуждает всех, кто осуждает США. Это показывает абсолютную прагматичность руководителей ООН. Вся система международных отношений в таком состоянии. Не будем забывать, что зейдиты, представителями которых являются хуситы, правили Йеменом восемь веков, когда еще не было ни ООН, ни Гуттейреша, ни дома Саудов», — резюмировал он.