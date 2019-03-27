Второй Карузо покорил бакинцев

На сцене Русского драматического театра (РДТ) состоялся сольный концерт известного израильского певца Шимона Сибони.

За уникальные вокальные данные артиста называют вторым Карузо. На своем первом концерте в Баку Шимон Сибони доказал это в полной мере, очаровав публику голосом, искренностью и доброжелательностью.

Перед началом концерта публику поприветствовали народный артист, главный режиссер РДТ Александ Шаровский и директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, которые рассказали о роли и значимости азербайджанской модели мультикультурализма в современном мире.

В зале находился сын Александра Шаровского – Михаил, и внуки главного режиссера. Все они специально приехали в Баку на концерт Шимона Сибона.

Выход певца на сцену сопровождался бурными аплодисментами. Артист признался, что давно мечтал посетить Баку. Певец пожелал процветания азербайджанскому народу, поблагодарил организаторов и лично Александра Шаровского.

«Я очень счастлив, что смог приехать в этот чудесный город. Благодаря тому, что мы прилетели чуть раньше, мне удалось прогуляться по центру, увидеть многие достопримечательности, попробовать блюда национальной азербайджанской кухни. Она бесподобна, скажу я вам! Мне все очень понравилось, я в восторге от Баку и бакинцев. С удовольствием приеду сюда снова», — заявил Шимон Сибон в интервью «Зеркало».

Певец родился в Мороко, в религиозной еврейской семье из потомственных канторов, имеющих испанские корни. Незаурядный талант в пении проявился у него с раннего детства, а редкий тенор и сильная харизма очень быстро сделали из него звезду мирового масштаба.

Концерты Шимона Сибона с успехом проходят по всему миру на известнейших сценах США, Канады, Марроко, Франции, Англии и др.

Выступление артиста в Баку сопровождал клавишник и аранжировщик Хакай Газани.

Певец общался с публикой на английском языке. Он исполнил мировые хиты из репертуара Джованни Капурро, Лучано Паваротти, Энрико Карузо, а также песни из знаменитых кинофильмов. Композиции звучали на иврите, на испанском и французском языках.

Сюрпризом вечера стало выступление юного азербайджанского певца Сабира Алиева, с которым артист исполнил в дуэте легендарную композицию Френка Синатры My Way.

Концерт прошел на одном дыхании, после каждого исполнения из зала доносились выкрики «браво». Конечно же, Сибони просто не мог позволить себе уйти со сцены без «бонусов» в адрес публики. В знак благодарности за теплый и душевный прием певец исполнил несколько композиций на «бис».

«Баку, это незабываемо! Спасибо большое за феерическую атмосферу, за все ваши эмоции», — сказал он, в то время как зрители стоя аплодировали артисту.

Организаторами этого грандиозного музыкального вечера выступили Бакинский международный центр мультикультурализма, Община европейских евреев и Русский драматический театр.