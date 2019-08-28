Второй этап поставок С-400 в Турцию завершится через несколько недель

«Поставка второй части С-400 системы началась, продлится несколько недель, несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим», — сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.