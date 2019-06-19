Второго сезона сериала «Чернобыль» не будет

По его словам, «важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей».

«Но я очарован этой частью мира, этой частью мировой истории. Не сомневаюсь, рано или поздно я вернусь к одному из многих невероятных сюжетов Восточной Европы. Пока не знаю, когда, но о Чернобыле я сказал все, что хотел», — добавил Мейзин.