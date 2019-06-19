Второго сезона сериала «Чернобыль» не будет

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин заявил, что продолжения ленты не будет.
«Нет, я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой», — сказал Мейзин в интервью сайту ТСН, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать второго сезона.
По его словам, «важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей».
«Но я очарован этой частью мира, этой частью мировой истории. Не сомневаюсь, рано или поздно я вернусь к одному из многих невероятных сюжетов Восточной Европы. Пока не знаю, когда, но о Чернобыле я сказал все, что хотел», — добавил Мейзин.
Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.