Вторая попытка

В парламенте Армении началось внеочередное заседание. Собравшиеся депутаты должны избрать премьер-министра.

Лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра страны. Об этом сообщила член фракции «Елк» (Исход) Лена Назарян.

Помимо «Елка», кандидатуру Пашиняна поддерживают еще две политические силы — «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн». Этим трем партиям принадлежат 47 депутатских мандатов. Для того чтобы возглавить кабмин, нужны 53 голоса.

После официального выдвижения запланировано выступление кандидата. Затем депутаты обратятся к нему с вопросами. Голосование состоится после прений.

Если депутаты и в этот раз не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Ранее в правящей Республиканской партии Армении (РПА) сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера и поддержат того, кого выдвинет треть парламента.

В первый раз — 1 мая — Пашинян набрал только 45 голосов.

Недавно в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.

РИА Новости

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