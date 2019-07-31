Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

«Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция», — сказал он.

Исмаил Демир также подчеркнул, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35.

«У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности», — сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара «не получала официальных документов о ее выводе из программы» создания истребителя.

Глава УОП добавил, что Турция «сообщила США о своем желании остаться в проекте», а также что «есть обратный путь» для продолжения участия Анкары в программе.