Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

«Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция», — сказал он.

Исмаил Демир также подчеркнул, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35.

«У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности», — сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара «не получала официальных документов о ее выводе из программы» создания истребителя.

Глава УОП добавил, что Турция «сообщила США о своем желании остаться в проекте», а также что «есть обратный путь» для продолжения участия Анкары в программе.

| 2019-07-31T13:24:16+00:00 31 июля 2019, 13:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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