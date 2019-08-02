Вторая группа паломников отправилась в Саудовскую Аравия

Из Азербайджана в Саудовскую Аравия отправилась вторая группа паломников.

Как сообщает Report, в группу входят 180 человек.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев паломников провожали близкие и члены семьи. Во время поездки их будет сопровождать представитель Управления мусульман Кавказа.

Очередные группы отправятся в ОАЭ 3 августа, будет совершено два рейса — в 11:20 и 12:40.

Первая группа паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию вчера ночью, благополучно долетела до места назначения.

Отметим, что в этом году Азербайджану была выделена квота на 1400 паломников (в прошлом году она составляла 1440 человек). В этом году стоимость поездки в хадж составила 4225 долларов, что больше прошлогодней на 75 долларов (в прошлом году 4150 долларов).

Со 2 по 5 августа будет осуществляться отправка азербайджанских паломников в хадж, а с 22 по 26 августа — возвращение. Для паломников выделено 6 самолетов AZAL.