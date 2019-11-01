ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов в год.

В сообщении ВТО отмечается, что объем возможных ответных мер соответствует ущербу Китая от действий США и потому не должен превышать указанной отметки.

Убытки, согласно документу, связаны с тем, что Вашингтон предпринял меры, не соответствующие правилам ВТО, в антидемпинговых расследованиях.

В сентябре 2018 года Китай запросил у ВТО разрешение на ответные меры против США в сумме 7,043 миллиарда долларов в год.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Пекином по торговле идут с опережением графика. Глава государства отметил, что первый этап соглашения включает обширную повестку. Подписать его планировалось на саммите АТЭС в Чили, но мероприятие отменили из-за массовых протестов в стране.