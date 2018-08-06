Вся жизнь facebook, а мы в ней юзеры

Социальные сети давно уже превратились в платформу для политических, социальных, религиозных или экономических дискуссий. К сожалению, в некоторых странах это единственная площадка, где люди могут высказываться. Нередко резкие высказывания пользователь прячет за вымышленным именем — никнеймом.

Понять это можно и даже нужно: арестов, задержаний, допросов предостаточно.

В 2016 году Павлодарец Руслан Гинатуллин был арестован за посты в Facebook. Ему

вменялось разжигание религиозной и национальной розни. В 2017 году гражданина Таиланда приговорили к тюремному заключению на 35 лет за посты на Facebook, которые власти посчитали оскорбительными для королевской семьи.

В том же году жителя Харькова арестовали за “сепаратистские посты на Facebook”.

А жителя Пакистана приговорили к смертной казни за «унизительное» высказывание в Facebook о суннитских религиозных деятелях и о женах пророка Мухаммеда.

То же самое было и в США, Нидерландах, Камбодже, Иране, Казахстане, Абу-Даби.

Недавно глава Facebook Марк Цукерберг принял решение, что фейковые профили будут удалены, и под “санкции” попали первым делом пользователи соцсети из России.

Так, Facebook удалил 32 страницы из-за «скоординированной деятельности по распространению недостоверной информации». При этом Госдепартамент США поприветствовал решение Facebook удалить ряд «подстрекательских» аккаунтов, управляемых за пределами США.

На основании чего удаляются профили, и по каким параметрам определяют фейковые аккаунты?

Эксперт по компьютерной безопасности, сооснователь проекта «DigitalSecuritySimple» Николай Кванталиани отмечает, что на самом деле Facebook и Твиттер — это социальные сети, которые подразумевают регистрацию действительного человека или, если мы говорим про страницы, действительная инициатива/организация/проект/бизнес компания. И все это прописано в соглашении пользователя.

“Первая попытка деанонимизации пользователей была предпринята 4-5 лет назад.

Тогда все аккаунты с никнеймами или явно вымышленными именами были заблокированы, и пользователю нужно было внести свои персональные данные. Массовой блокировкой поддельных учетных записей Facebook занялся после скандала с компанией «Кэмбридж Аналитика». Согласно последней информации, отправным моментом для Facebook, в результате которого соцсеть стала более ответственной за контент пользователей, было вмешательство в выборы в США. И, соответственно, Facebook издал правила ведения контента для пользователей”, — сказал “Зеркало” Н.Кванталиани.

По словам эксперта, существуют основные категории аккаунтов, которые блокируются. “Изображения насилия, обнаженные фото и видео, сексуальная активность, пропаганда терроризма и язык вражды и так далее. За последние полгода, соцсеть заблокировала порядка миллиона учетных записей. Из них большая часть заблокирована автоматическими алгоритмами, а меньшая (около 1.5%) с помощью обратной связи пользователей. Если вопрос является спорным, тогда публикация аккаунт проходит через условный отдел цензуры, в этом случае пост или публикацию просматривает живой человек и принимает решение о блокировке. Поэтому, нужно отслеживать, кто видит ваши публикации и кто у вас в друзьях. Так как каждый из ваших друзей может пожаловаться на вашу публикацию и запустить блокировку вашего аккаунта”, — подытожил Николай Кванталиани.

Пользователь Facebook Айдын Рзаев пишет, что соцсеть заблокировала его аккаунт на месяц из-за того, что он высказал мнение по поводу представителя ЛГБТ. “Я написал, что ни одна религия мира не поддерживает гомосексуализм и посоветовал изолировать такие личности от общества. А меня взяли и заблокировали. Да, комментарий был написан в грубой форме, но это мое право высказывать свое мнение. Если и здесь моя свобода выражения ограничивается, я готов отказаться от использования этой соцсети. Зачем мне площадка, на которой я за комментарий буду отправлен в бан? И я не один такой. Моего друга заблокировали за то, что он дискутировал на тему религии. Разве это правильно?”, — пишет юзер.

“Зеркало” решило выяснить, за что еще могут быть заблокированы пользователи из Азербайджана?

Директор Службы электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Фаиг Фарманов отмечает, что среди пользователей Facebook зарегистрировано более миллиона аккаунтов из Азербайджана. И, основная проблема с которой сталкиваются азербайджанские пользователи — это кража учетных записей третьими лицами.

“Обычно в наше ведомство обращаются сами граждане. Этими обращениями занимается подразделение реагирования на компьютерные инциденты. Мы сообщаем руководству Facebook в тех случаях, когда чей-то аккаунт украден, взломан или на чье-то имя создан фиктивный аккаунт, и от имени этого человека распространяется ложная информация. Такое случается довольно часто. Мы можем судить об этом исходя из обращений, которые к нам поступают, это десятки обращений в месяц”, — отмечает Ф.Фарманов.

По словам директора Службы электронной безопасности, обычно сотрудники социальной сети реагируют на обращения в зависимости от ситуации. Если это обращение по поводу создания фейкового аккаунта, то рассмотрение занимает пару дней. Кража аккаунта занимает больше времени, так как требуется разбирательство.

Фаиг Фарманов также отмечает, что пару раз к ним обращались граждане, чьи учетные записи были заблокированы самим Facebook “Но, это не было связано с политическими мотивами. Обычно, это происходит из-за личного отношения. Кто-то жалуется на публикации пользователя, а, как известно, Facebook может заблокировать аккаунт после определенного количества жалоб, до выяснения обстоятельств”, — подытожил Фаиг Фарманов.

На самом деле есть ряд причин, по которым руководство Facebook может заблокировать учетную запись: кличка, псевдоним, инициалы вместо имени, фото животных, предметов, знаменитостей вместо своего, недостоверные данные об образовании или месте работы, частые изменение данных на профиле, использование одного и тот же текста в запросе на дружбу, присоединение к слишком большому количеству групп, публикация большого количества сообщений на стене друзей или групп, публикация политических материалов, являющихся оскорбительными, публикация непристойных материалов, откровенная реклама товаров и услуг, изменение электронной почты или пароля.

В любом случае, что публиковать и с кем дружить в социальных сетях, решать только вам. Но, делать это нужно так, чтобы не “улететь в бан”. Ведь сегодня почти вся наша жизнь в аккаунтах.

P.S. Кстати, администрация сервиса микроблогов Twitter в рамках борьбы с фейковыми аккаунтами может начать массовое удаление подозрительных страниц.

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