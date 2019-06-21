ВСУ и дальше будут отвечать на огонь противника огнем

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе будут и далее отвечать на огонь противника огнем, сообщает ТАСС.

«Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», — цитирует «УНИАН» министра, который прокомментировал предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов.

Полторак настаивал, что, если есть угроза жизни украинских военных или потери позиций, ВСУ будут отвечать адекватно и «ни клочка земли точно не отдадут».