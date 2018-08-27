Вступили в силу новые антироссийские санкции США

Санкции США против России из-за «дела Скрипалей» вступают в силу с понедельника, 27 августа. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.
Описание ограничений, которые вводятся за якобы «применение Россией химоружия в нарушение международного права… против собственных граждан», уже размещено в Федеральном регистре.
Санкции вступают в силу только с момента опубликования в нем.
Как отмечает «РИА Новости», санкции предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям, прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи».
Санкции также предусматривают отказ Москве в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».
Анонсированы санкции были 8 августа. Причиной названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву. При этом опровержения России на этот счет игнорируются.
Госдеп не исключил и второй волны санкций. Они могут быть введены в ноябре и затронут экспорт, импорт товаров, запрет на кредиты юрлицам и понижение уровня дипотношений.48 просмотров