Вступили в силу новые антироссийские санкции США

Санкции США против России из-за «дела Скрипалей» вступают в силу с понедельника, 27 августа. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

Описание ограничений, которые вводятся за якобы «применение Россией химоружия в нарушение международного права… против собственных граждан», уже размещено в Федеральном регистре.

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Санкции вступают в силу только с момента опубликования в нем.

Как отмечает «РИА Новости», санкции предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям, прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи».

Санкции также предусматривают отказ Москве в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».

Анонсированы санкции были 8 августа. Причиной названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву. При этом опровержения России на этот счет игнорируются.

Госдеп не исключил и второй волны санкций. Они могут быть введены в ноябре и затронут экспорт, импорт товаров, запрет на кредиты юрлицам и понижение уровня дипотношений.

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