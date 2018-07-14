Вступили в силу изменения в миграционное законодательство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал законы о внесении изменений в Миграционный Кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщили АПА в Государственной Миграционной Службе, в соответствии с принятыми в законодательство изменениями, согласно статье 21 Миграционного кодекса, регистрация иностранцев и лиц без гражданства, желающих остаться в Азербайджане на срок более 15 дней, будет проводиться по месту их проживания.

Согласно предыдущему законодательству, в случае ликвидации разрешения на пребывание либо проживание в стране иностранцев и лиц без гражданства, указанные лица выдворялись из страны, вводились ограничения для их въезда в страну. Ограничение на прибытие в страну иностранцев (лиц без гражданства) во многих случаях создавали определенные трудности в бизнес-секторе, в предпринимательском деле. Согласно принятым поправкам, в случае устранения оснований, служащих причиной для ликвидации разрешения на пребывание либо проживание в стране иностранцев и лиц без гражданства, ограничения для их въезда в страну будут упразднены.

Также создан механизм, регулирующий разрешения на постоянное проживание. Согласно изменениям, иностранцы (лица без гражданства), получившие отказ в получении разрешения на постоянное проживание, смогут обратиться для получения разрешения на временное проживание в Государственную миграционную службу, предоставив лишь заявление-анкету.

Другим вопросом, предусмотренным законом, является покидание и повторное возвращение в страну иностранцев и лиц без гражданства, на которых был наложен административный штраф. Они смогут покинуть страну даже в случае невыплаты штрафа, без введения какого-либо ограничения на их повторный въезд в Азербайджан. В этом случае ограничение на въезд в страну действует до выплаты штрафа, и после его выплаты будет обеспечен их свободный въезд в страну.

Иностранцам (лицам без гражданства), находящимся в Азербайджане, будет предоставлено 10 дней, для того чтобы устранить причины, приведшие к административной ответственности.

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