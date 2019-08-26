Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей»

Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.