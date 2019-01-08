Вступил в должность новый спецпредставитель генсека ООН по Сирии

Норвежский дипломат Гейр Педерсен вступил в должность спецпредставителя ООН по Сирии, сообщает агентство «Анадолу».

Педерсен написал в Twitter, что накануне посетил офис ООН в Женеве, где был представлен сотрудникам.

Генсек ООН Антонио Гутерриш в ноябре 2018 года сообщил, что его спецпредставитель по Сирии Стаффан де Мистура уйдет в отставку, а спустя некоторое время назначил на этот пост Гейра Педерсена.

Таким образом, Педерсен стал четвертым по счету спецпредставителем генсека ООН по Сирии (за восемь лет войны в этой стране) после Кофи Аннана, Лахдара Ибрахима и Стаффана де Мистуры.

Гейр Педерсен родился в Осло в 1955 году. С девятого июня 2017 года являлся послом Норвегии в Пекине. Педерсен был представителем Палестины в Норвегии в 1998-2003 годах, участвовал в переговорах между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины в Осло в 1993 году.

В 2005-2008 годах занимал разные посты в качестве высокопоставленного представителя ООН в Ливане. В 2012-2017 годах Педерсен был постпредом Норвегии при ООН, а до этого занимал должность начальника Управления по вопросам мира и гуманитарных вопросов при МИД Норвегии.

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