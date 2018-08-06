Встречу Трампа-младшего с российским юристом организовал Эмин Агаларов

Президент США высказался о встрече своего сына с российским юристом Натальей Весельницкой и, в частности, опроверг сообщения, что она внушает ему беспокойство.

«Тот факт, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына, Дональда, в Trump Tower — это фейковые новости, абсолютный вымысел. Смысл встречи состоял в получении информации об оппоненте, все это было совершенно легально, так всегда делают в политике, к тому же эта встреча ни к чему не привела. Я о ней не знал», — написал Дональд Трамп в своем Twitter в воскресенье, 6 августа.

На данный момент это самое полное публичное высказывание Трампа о встрече с Весельницкой, которая, очевидно, является важной частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, изучающего связи президента СШАс Россией. Под «оппонентом» глава Белого дома имеет в виду Хиллари Клинтон — именно под предлогом получения информации о ней сын Трампа, как он ранее заявлял, встречался с российским юристом.

Встреча состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, спустя две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Она была организована знакомым Трампа-младшего — музыкальным продюсером Робом Голдстоуном по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова. На переговорах также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

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