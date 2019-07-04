Встреча Юнкера со своей возможной преемницей прошла на фоне поцелуев

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел в четверг в Брюсселе встречу со своей возможной преемницей, министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что он разделяет ее взгляды, и пообещав поддержку, сообщает РИА Новости.

«Сегодня прошла встреча Юнкера и кандидата на этот пост Урсулы фон дер Ляйен. Эта два подлинных европейца, которые многие годы знают друг друга. Глава ЕК заверил ее, что она может рассчитывать на Еврокомиссию и поддержку для мягкого перехода полномочий после утверждения со стороны Европарламента», — сообщил на брифинге журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.

При этом он отказался уточнять детали разговора, сославшись на то, что встреча прошла с глазу на глаз.

Перед встречей Юнкер крепко обнял министра, похлопав ее по спине и дважды поцеловав. На вопросы журналистов Юнкер отвечать не стал, сказав «пока, пока», и увел Ляйен, положив руку на ее плечо.