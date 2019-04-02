Встреча в Вене – первый полноценный дипломатический поединок Алиева и Пашиняна

На Ереван и Баку накануне этой встречи оказывалось существенное давление со стороны различных международных организаций и институтов, которые помимо Минской группы ОБСЕ косвенно вовлечены в переговоры по Нагорному Карабаху, таким мнением поделился с # политолог Олег Кузнецов, комментируя встречу президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна.

«Венская встреча — первая официальная по своему статусу, поэтому на прорывной характер переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию никто не рассчитывал. Да, раньше также были встречи лидеров двух стран на полях различных международных мероприятий, но все они не имели соответствующего статуса и носили предварительный или ознакомительный характер. Поэтому встреча в Вена стала, по сути, первым полноценным дипломатическим поединком Алиева и Пашиняна, где обе стороны проявили все свои качества в высшей степени», — сказал эксперт.

Оценивая результаты этой встречи, Кузнецов сказал, что, если говорить языком военной науки, локальный тактический успех остался за президентом Алиевым или за азербайджанской дипломатией в целом.

«Все нелепые попытки премьера Пашиняна изменить фомат переговоров посредством включения в число их участников представителей оккупационного режима в Ханкенди или подменить их суть популизмом и демагогией, тезисом о «разговоре со всем азербайджанским народом» потерпели крах еще накануне этой встречи, причем не без активного участия в этом международного сообщества в лице ОБСЕ, ЕС и иных международных институтов «, — считает аналитик.

По его словам, ЕС и ОБСЕ жестко, но корректно дали Пашиняну понять, что с его популизмом на мировой арене никто мириться не будет, и его демагогические пассажи никого не волнуют, а вместо привычной ему митинговой риторики мировому сообществу от него нужна реальная конкретика.

Эксперт, что заявления президента Алиева и премьера Пашиняна о «гуманитарных проектах», которые должны озвучить в скором будущем главы внешнеполитических ведомств двух стран, является наглядным свидетельством того, что мировое сообщество уже явно устало от топтания на одном месте в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, и оно требует от сторон хоть каких-то шагов навстречу друг другу.

«И если одна из сторон будет тянуть в этом деле, то на нее и возложат ответственность за срыв переговоров. От Баку, безусловно, ждут документа, где будут перечислены гарантии экономических, социальных и культурных прав и свобод армянского населения Карабаха после его возвращения под юрисдикцию Азербайджана. От Еревана ждут гораздо большего, а поэтому он будет вынужден дать хоть что-то внятное, чтобы не прослыть безответственной стороной переговоров. Так это или нет, в самом скором времени мы это узнаем», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что совершенно очевидно, что наметившийся или хотя бы продекларированный прогресс на переговорах в Вене, по его мнению, был обусловлен тем, что на Ереван и Баку накануне этой встречи оказывалось существенное давление со стороны различных международных организаций и институтов, которые помимо Минской группы ОБСЕ косвенно вовлечены в переговоры по Нагорному Карабаху.

«В моем понимании международная конъюнктура по данной тематике меняется в сторону позиции Азербайджана, в Армении прекрасно понимают это, а поэтому вынуждены хоть как-то шевелиться, а не имитировать шевеление, как это было раньше, чтобы не выпасть из процесса и не оказаться на обочине в ситуации, когда от тебя уже ничего не зависит. Вот почему, как мне кажется, представители международного сообщества демонстрируют оптимизм по результатам встречи в Вене», — резюмировал он.