Встреча в Новосибирске: журналисты из СНГ обсудили новые медиатренды

В Новосибирске завершился международный форум «Медиатренды: новые возможности и вызовы». Азербайджан на форуме представили ведущие СМИ, в том числе корреспондент #.

В рамках дискуссионной панели участники встречи обсудили актуальные проблемы взаимодействия СМИ и общества, а также вопросы выстраивания карьеры и профессионального роста журналистов.

Как сообщает #, форум организован Политологическим центром «Север – Юг» в сотрудничестве с Экспертным клубом «Сибирь – Евразия» и проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в рамках многоэтапного межгосударственного проекта «Медиафорум «Большая Евразия – диалог без границ», реализуемого при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В медиафоруме приняли участие представители медиа-сообществ государств Центральной Азии, Южного Кавказа и России, журналисты и редакторы ведущих национальных СМИ, блогеры, медиа-эксперты, специалисты в сфере PR-технологий, контент-менеджеры и маркетологи масс-медиа. Повестка медиафорума была обозначена обсуждением актуальных трендов и необходимых компетенций для эффективного взаимодействия СМИ с обществом, механизмов продвижения медиа волонтерства и социальной журналистики, проблем профессиональной подготовки журналистов в государствах СНГ, вопросов профессиональной этики журналиста.

В рамках мероприятия также прошли тренинги, мастер-классы и практикумы по различным темам: «Проектный подход в журналистике», «SMM: медиа и тренды», «Создаем Telegramm-канал вместе» и др.

Спикерами, тренерами и модераторами мероприятий медиафорума выступили известные эксперты, среди которых — Владимир Кузменкин — обозреватель сибирской редакции РИА ФедералПресс, руководитель пресс-службы Новосибирского метрополитена, Дарья Спиридонова, карьерный консультант, куратор программы «Карьерное консультирование: коучинг по карьере и профессиональному развитию» в Институте практической психологии НИУ «Высшая школа экономики», Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, Павел Афонасьев, экс-главный редактор Новосибирской телерадиокомпании, Алибек Тажибаев, директор Центра Аналитических Исследований «Евразийский Мониторинг», Радмила Давыдова, эксперт Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, Алексей Дюков, ведущий YouTube-маркетолог Divico и др.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова отметила, что нынешний форум был посвящен обсуждению актуальных медиатрендов и новых вызовов в медиа-сфере.

«На наш взгляд, в обилии факторов «изменяющих реальность», крайне важно, чтобы современная профессиональная журналистика оставалась приверженной основополагающим принципам профессии. Они таковы: распространяемая информация должна быть достоверной и объективной, события и процессы не должны подаваться в исключительно констатирующем формате, компетентный анализ, экспертные оценки и прогнозы – важная составляющая публицистики. И, наконец: профессиональные медиа не должны руководствоваться в своей деятельности «конъюнктурой массового потребления», напротив, являясь важным инструментом формирования общественного мнения, они должны воспитывать «потребительский вкус», акцентируя внимание на действительно значимых проблемах и событиях в жизни общества, подавать информацию в современных и интересных форматах», — заявила она.

Участников также поприветствовал исполнительный директор Экспертного клуба «Сибирь-Евразия» Сергей Козлов: «Именно медиа являются глазами современного общества, а данный форум это — площадка для творческого обмена и налаживанию дружеских связей», — подчеркнул он.

Программа медиафорума выдалась очень насыщенной. В первый день работы форума перед аудиторией выступила секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова с практикумом «Создаем Telegram-канал вместе». Эксперт рассказала о своем опыте создания телеграмм-канала, о его развитии, продвижении. «Начинать нужно с идеи, вторая важная тема — ответить на вопрос «для чего будет создан канал?». Еще один момент — название. Пусть дизайнер нарисует хороший логотип, — яркий, без лишних деталей и поменьше слов», — считает Загитова.

Отвечая на вопрос «что важно для успешности канала», Загитова назвала такие факторы, как авторский стиль контента, эксклюзив, удовлетворение потребностей читателя.

Участники медиафорума обсудили основные тренды в социальных медиа. Говорили о том, что вырос средний возраст аудитории, блогеры стали новым видом СМИ, аудитория любит mobile, и выяснили, что существует пять поколений.

Например, поколение Y (23-35 лет) — ценят эмоции, легко расстаются с деньгами, непостоянны, следят за лидерами мнений, зависимы от чужих суждений.

Поколение Z (15-23 лет) — влияют на решение о покупках родителей, всегда онлайн, их трудно удивлять и удержать их внимание. И форма восприятия информации у каждого поколения своя — участники поделились своим мнением по этому поводу.

Обозреватель сибирской редакции РИА ФедералПресс, руководитель пресс-службы Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин провел тренинг на тему «Профессиональная этика журналиста. Медиаграмотность». Он рассказал о специфике работы пресс-службы метрополитена, на примерах показав, как можно соблюсти журналистскую этику, при этом получить интересный материал.

Автор программы «Культурный максимум» телекомпании ОТС Алексей Кудинов поведал участникам о том, как сделать видеосюжет для зрителя привлекательным, поделился своим опытом и взглядом на современные СМИ.

Ведущий YouTube-маркетолог Divico Алексей Дюков — обладатель 4 серебряных кнопок в YouTube. Эксперт рассказал участникам о том, что такое YouTube-канал, из чего он состоит, как подбирается контент, как растут рейтинги, почему каналы перестают быть популярными, как набрать подписчиков. Он также раскрыл нюансы русскоязычного сегмента YouTube, дал оценку рейтинговым каналам и поделился своими советами.

Говоря о феноменах по просмотрам, Дюков обратил внимание на то, что согласно статистике, рекорды последнего времени принадлежат бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову.

Независимый эксперт по SMМ Виктория Бубнова рассказала, что же такое на самом деле SMМ, как это работает и в чем заключены основные критерии SMМ-успеха. Информация об алгоритмах в соцсетях, о постах, хэштегах, KPI, контенте и продвижении своего продукта — рассказ эксперта был очень познавательным и интересным.

Командная работа участников медиафорума прошла в рамках тренинга «Проектный подход в журналистике», который провела Радмила Давыдова, эксперт Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации.

Она пошагово показала на примерах как создать жизнеспособный проект по схеме: Проблема-Цель-Результат-Задачи-Мероприятие-Команда-Бюджет-Софинансирование.

По итогам тренинга участники сформировали группы, каждая из которых презентовала свой проектный подход к поставленной экспертом проблеме. С большим интересом участники форума выслушали практикум «Медиаволонтерство vs социальная журналистика», который провела Алеся Яблонских, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Участники задали спасателю множество вопросов, узнав о всех тонкостях непростой миссии, поставленной перед добровольцами отряда, имеющего свои представительства в 52 регионах РФ.

Медиафорум подвел итоги торжественной церемонией вручения сертификатов.