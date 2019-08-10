Встреча с Трампом будет для Зеленского стилизацией его власти

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин.

«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником. Для Зеленского, как и в свое время для экс-президента Украины Петра Порошенко, сам факт встречи с Трампом — уже стилизация его власти», — сказал Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, темами разговора Зеленского и Трампа могут быть урегулирование ситуации в Донбассе, поддержка американской стороной дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее Трамп заявил, что ожидает скорый визит его украинского коллеги Зеленского в Соединенные Штаты.