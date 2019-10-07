Встреча министров туризма стран ОЭС пройдет в Иране

Очередная встреча министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в 2021 году в Иране.

Как передает Report со ссылкой на Financial Tribune, данное решение было принято в таджикистанском Худжанде 3—4 октября в рамках министериала по туризму.

В ходе мероприятии было ратифицировано выдвинутое иранским министром по культурному наследию, ремеслам и туризму Али Асгаром Мунесаном предложение о введении культурных столиц. В частности, культурными столицами ОЭС в 2022 и 2023 годах были названы иранские города Сари и Ардебиль соответственно.

Отметим, что ОЭС — это евразийская экономическая межправительственная организация, основанная в 1984 году в Тегеране Ираном, Пакистаном и Турцией.

Афганистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан впоследствии присоединились к данному экономическому блоку.