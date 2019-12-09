Встреча лидеров «Нормандской четверки» началась в Париже

В Елисейском дворце началась встреча лидеров стран «Нормандской четверки» – президента Украины Владимира Зеленского, российского президента Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает gordonua.com.

Переговоры начались с полуторачасовым опозданием. Лидеры четырех стран сели за стол переговоров впервые за три последние года.

В рамках нормандского саммита Зеленский уже встретился с Макроном и Меркель.

Как пишет «Коммерсантъ», Путин также провел двухсторонние встречи с Меркель и Макроном.

В Офисе президента сообщали, что встреча «Нормандской четверки» и итоговая пресс-конференция состоится после двухсторонних встреч Зеленского с Меркель и Путиным. Позже график саммита изменили, переговоры будут продолжаться как минимум до 22.00 по киевскому времени (00.00 по бакинскому).