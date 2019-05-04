Встреча главы МИД России с венесуэльским коллегой состоится в Москве

«В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — информировали в министерстве.

Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления.

Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.