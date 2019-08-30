Встреча глав МИД Британии, ФРГ, Франции по Ирану в Хельсинки будет закрытой

Встреча глав МИД Великобритании, Германии и Франции о путях по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и защите международной навигации в Ормузском проливе пройдет в пятницу в Хельсинки в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председательства Финляндии в Совете ЕС.

«Эта встреча пройдет сегодня, но она будет закрытой для СМИ», — сказали там.

Ранее в пятницу британский Форин оффис сообщил, что, помимо главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, во встрече примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дискуссии пройдут на полях двухдневной неформальной встречи министров обороны и иностранных дел 28 стран Евросоюза.