Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в декабре

У Баку и Еревана есть принципиальное желание продолжить диалог по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на высшем уровне.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил журналистам сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

«Мы надеемся, что в следующем месяце будет встреча глав МИД двух стран, на котором будут обсуждены ключевые вопросы урегулирования и те меры укрепления доверия, которые могут быть приняты с учетом развития ситуации, с учетом того, как будут строиться взаимоотношения между руководителями двух стран. В принципиальном плане мы поняли, что есть желание продолжения диалога на высшем уровне», — заявил И.Попов.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на брифинге в Москве заявил, что нагорно-карабахское урегулирование планируется обсудить в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ 6-7 декабря в Милане.

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