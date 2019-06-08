Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии

Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.

Как пишет TACC со ссылкой на организаторов встречи, стороны обсудят вопросы, связанные с технологиями на основе искусственного интеллекта, 5G и Интернетом вещей. Торговый блок может быть посвящен экономическому противостоянию США и Китая.

Председательствуют на двухдневной встрече министр по административным делам и коммуникациям Японии Масатоси Исида и министр экономики Хиросигэ Сэко.

Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков.

Добавим, что встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках G20 пройдет, скорее всего, 29 июня в Осаке (aif.ru).