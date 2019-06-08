Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии

Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.

Как пишет TACC со ссылкой на организаторов встречи, стороны обсудят вопросы, связанные с технологиями на основе искусственного интеллекта, 5G и Интернетом вещей. Торговый блок может быть посвящен экономическому  противостоянию  США и Китая.

Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков.

Добавим, что встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках G20 пройдет, скорее всего, 29 июня в Осаке (aif.ru).

| 2019-06-08T13:22:28+00:00 8 июня 2019, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss