Встреча будет, но пока ради встречи…

За сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, и министр иностранных дел З.Мнацаканян подтвердил, что в ближайшие месяцы состоится его очередная встреча с азербайджанским коллегой. Но главный дипломат Армении не забыл подчеркнуть и такое обстоятельство, что пока не ведутся переговоры вокруг конкретных формулировок.

Думается, что это не является новым откровением не только для нас, но и для наших читателей: дипломатическая тактика Армении в последние полтора года направлена именно на то, чтобы, как можно больше затягивать переговорный процесс, т.к. им нечего сказать ни Азербайджану, ни сопредседателям Минской Группы, по той простой причине, что они сами пока не определились, не остановили свой выбор на какой — то формулировке –будь это казанские или же мадридские принципы…

Но независимо от того, что там размышляет, какие планы строит армянский премьер-министр со своими коллегами, Азербайджан и его руководство продолжают свое дело. В октябре азербайджанская дипломатия, в самом прямом смысле этого слова, преподнесла настоящий урок армянским политикам и дипломатам–думается, что впредь армянский премьер прежде чем что -то заявлять подумает и об ответной реакции азербайджанской стороны.

Буквально, в конце прошлой недели в Баку состоялся долгожданный и грандиозный саммит Движения Неприсоединения. Без преувеличения можно сказать, что внимание многих политологов мира, особенно, специалистов по военной политологии и безопасности было приковано к этому событию.

В других статьях мы уже подробно останавливались на различных аспектах этого важного мероприятия.

Поэтому заметим только то обстоятельство, что хотя некоторые и считают эту организацию «самодеятельностью третьих стран», это отнюдь, не так: она является второй крупной организацией после ООН, мало того, эта организация не только объединяет в своих рядах 120 государств (еще десять государств — наблюдателей!), но выделяется еще с тем, что 55% населения Земного шара, 75% мировых нефтяных и свыше 50% газовых запасов приходится именно на долю членов этой организации.

Для полноты добавим, что в работе бакинского саммита приняли участие более 150 представителей различных государств, в том числе, свыше 60 президентов и глав правительств. В течение двух дней из уст представителей Азербайджана, в том числе, президента страны, они услышали настоящую правду о карабахском конфликте и в итоговый документ саммита были включены соответствующие пункты по этой проблеме.

Заметим, что почти в то же время было сообщено, что Палата Представителей Конгресса США приняла «Акт в поддержку Грузии». Не только на обсуждениях во время принятия этого документа, но и в самом документе была выражена явная и однозначная поддержка территориальной целостности Грузии и подчеркнуто, что Вашингтон в будущем, чтобы поддерживать безопасность этой страны, проводимые ею политические и экономические реформы, будет разрабатывать специальную программу помощи.

Почему мы напомнили этот факт? Дело в том, что, Грузия переживает те же проблемы, что и Азербайджан, оба государства стремятся восстановить свою территориальную целостность – то есть, цель одна, а вот, пути ее достижения разные…

Чем же отличается проводимая президентом И.Алиевым политика?

Во-первых, И.Алиев придает особое значение в первую очередь, отношениям с соседними государствами, учитывая, что залогом прогресса и процветания любого государства являются нормальные отношения с соседними странами, благоприятный региональный геополитический климат.

Конечно, в таком случае приходится учитывать геополитические и геоэкономические интересы соседних стран.

Например, в отличие от Грузии, которая изо всех сил стремится к НАТО, Азербайджан не забывает специфических геополитических особенностей региона, геополитических вызовов своих южных и северных соседей, особенно, России – участие Баку в Движении Неприсоединения является непосредственным проявлением этой политики.

Во — вторых, как уже отмечали в других статьях, президент И.Алиев, как профессиональный дипломат не забывает, и такой очень важный момент, что политику, в том числе, региональную и глобальную, творят не какие — то машины, а люди, которыми руководят чисто человеческие чувства, которых связывают чисто человеческие отношения.

Например, тесные дружеские отношения между президентами В.Путиным и И.Алиевым привели к тому, что в плоскости СНГ отношение к Азербайджану вовсе не уступает отношениям с теми странами, которые являются членами ОКДБ и Евразийского Союза, даже отличается от них своей стабильностью и устойчивостью.

Или же возьмем другой пример. В свое время у нас были проблемы, например, с белорусским президентом, который нередко занимал проармянскую позицию. Но отношения между А.Лукашенко и И.Алиевым, перешедшие в личную дружбу, особенно, поддержка Азербайджаном Беларуси в трудные моменты полностью изменили содержание этих отношений и теперь эти страны являются самыми близкими партнерами и союзниками.

Теперь нечто подобное происходит и в отношениях с Францией. Суды этой страны объявили незаконными «соглашения», подписанные между некоторыми городами Франции и отдельными «административными единицами» непризнанной, игрушечной НКР.

Особенно, после известного письма французского президента Э.Макрона своему азербайджанскому коллеге, стало ясно, что в ближайшей перспективе отношения между двумя странами выйдут на новый уровень…

Напомним, что политика Грузии чуть иная. Она переживает довольно серьезные проблемы с Россией не только, как с государством, нет тесных контактов между политическими элитами двух стран. Это обстоятельство даже чувствуется в США, неслучайно, что во время обсуждения вышеупомянутого Акта, многие конгрессмены заметили, что теперь по отношению к России Тбилиси и Киев находятся на передовой линии…

Как отметили чуть выше, цели у нас одни: мы разными путями и способами идем к обеспечению территориальной целостности. Что касается, какой сценарий, какой путь наиболее оптимален и краток, это покажет его величество время…

И добавим, что все это делается прежде всего для разрешения карабахской проблемы, потому что она для нас важнее всего. Надо отметить и такой момент, что вопреки прогнозам и заявлениям министра З.Мнацаканяна уже состоялись предварительные переговоры между лидерами конфликтующих сторон.

Последнее такое обсуждение состоялось между ними во время ашхабадского саммита СНГ. К сожалению, подробности этих обсуждений неизвестны, но уверены в одном: если армянские политики и дипломаты еще не полностью потеряли рассудок и здравый смысл, они должны понять, что позиции Азербайджана с каждым годом становятся более прочными, и, если Пашинян думает, что может их пошатнуть своими бредовыми заявлениями, то он глубоко заблуждается…