Вспышка африканской чумы свиней произошла в Новгородской области

Вспышка смертельной для свиней, но безопасной для человека африканской чумы свиней (АЧС) произошла в крупнейшей в Новгородской области свиноводческой компании, сообщили «Интерфаксу» в региональном правительстве.

Очаг инфекции зарегистрирован на площадке откорма ООО «Новгородский бекон» у районного центра Волот. «На самом предприятии и в зоне радиусом 10 км проводятся карантинные мероприятия. Ликвидации подлежат десятки тысяч свиней»,— говорится в сообщении.

Причина ЧП устанавливается. Ранее в регионе неоднократно регистрировались мелкие вспышки АЧС.

В июле 2018 года африканская чума свиней также была зарегистрирована в Белгородской, Калининградской и Орловской областях. Местные свиноводческие компании понесли многомиллионные убытки из-за ликвидации поголовья скота.

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| 2018-07-22T18:17:07+00:00 22 июля 2018, 19:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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