Вспоминая Швондера: стимуляция коровами — наше все

Читаю эту новость и не знаю, плакать или смеяться? Плакать, уточню, тоже от смеха. Потому, что происходящее – просто театр абсурда какой-то. Итак, семье, добровольно вернувшейся из Европы в Азербайджан, переданы 9 голов коров и 9 голов бычков. Об этом Report сообщили в Международной организации по миграции.

Оказывается, МОМ в рамках проектов «Добровольное возвращение и реинтеграция» (AVRR) продолжает оказывать помощь в реинтеграции мигрантам, добровольно вернувшимся в страну. И вот 29 июля представительство МОМ в Азербайджане оказало помощь в создании малого семейного хозяйства семье, которая в рамках проектов помощи добровольному возвращению и реинтеграции вернулась из Нидерландов в страну своего происхождения.

Для налаживания прибыльной деятельности в Имишлинском районе семье при финансовой поддержке МОМ было передано 9 голов коров и 9 голов бычков. Указывается, что в настоящее время представительство МОМ в Азербайджане оказывает помощь лицам, добровольно вернувшимся из Швейцарии, Бельгии, Германии, Венгрии, Италии, Голландии, Турции и Латвии. Выделенные реинтеграционные средства могут быть использованы для создания бизнеса, вложений в существующий бизнес, получения образования, а также для временного проживания.

Если кто не понял, то речь идет о выделении финансовой помощи, которая совершенно по разному может быть использована, не репатриантам, как это было в Израиле, а бывшим гражданам Азербайджана, которые покинули страну, а теперь возвращаются сюда. Но, давайте будем откровенны, это же полнейшая дискриминация по отношению к тем гражданам Азербайджана, которые никуда не уехали.

У огромного числа наших сограждан есть финансовые проблемы разной степени. Так почему бы не оказывать помощь тем, кто никуда не уезжал?! Или им всем нужно покинуть Родину, помаяться в разных европейских странах, потом заявить о желании вернуться, чтобы получить ту же финансовую помощь, которой одаривают участников проекта «Добровольное возвращение и реинтеграция»?!

Кроме того, что тоже не секрет, возвращаются в Азербайджан, в немалой степени те, кто уезжал из страны в качестве «жертвы политических репрессий». Чтобы получить статус политэмигранта многие азербайджанцы устраивали целые представления, специально посещая разок-другой митинги оппозиции, фотографируясь там и затем предоставляя все это в качестве «доказательства» своего преследования в Азербайджане. Плюс, вовсю шла бойкая торговля членскими билетами различных оппозиционных партий, да и «блюстители порядка» не дремали – выдавали за определенную мзду справки о задержании…

И вот сейчас предлагается раскрыть объятия и финансово одарить тех, кто за взятки, путем махинаций выдавал себя за политэмигранта и уезжал в Европу. Говоря словами небезызвестного товарища Швондера:«Это просто какой-то позор». А как иначе?! В Азербайджане же, за все те годы, что прошли с момента отъезда основной массы «политэмигрантов» до наших дней, власть не поменялась.

То есть, в ту же самую страну возвращаются те, кто утверждал, что тут их преследуют по политическим мотивам. Это же сюр! Про штаны и крестик даже напоминать как-то неудобно, но приходится. Потому, что это наиболее точное сравнение. Особенно с учетом того, что вернувшимся торжественно вручают по несколько голов коров. Вы бы им еще ключ от квартиры бы вручили, где деньги лежат! Хотя, может и до этого дойдет.

Ведь мы уже видим абсурдную ситуацию, при которой идет борьба не за то, что надо. Вместо улучшения экономической и демократической ситуации в стране, что если бы не обнулило, то сильно сократило бы количество жаждущих уехать из Азербайджана, в том числе и в рамках «политэмигранта», начата кампания, тут правда необходимо подчеркнуть, что не нами, а самими пострадавшими от присутствия в их странах наших и прочих «политэмигрантов», по стимуляции коровами и прочими благами уже покинувших страну, но не нашедших себе применения в Европе. Начали, проще говоря, с конца. Хотя, увы и ах, именно такой подход в Азербайджане давно уже стал привычным и традиционным.